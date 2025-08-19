Academia de Técnico Aeronáuticos de Copa Airlines gradúa a 47 técnicos aeronáuticos

La Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA) de Copa Airlines graduó a 47 nuevos técnicos de mantenimiento, quienes pasan a formar parte de la operación de la aerolínea.

Panamá/La Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA) de Copa Airlines celebró la graduación de una nueva promoción conformada por 47 técnicos de mantenimiento aeronáutico, quienes se integran a la plantilla de la aerolínea.

Desde su creación, ATA ha formado sin costo para el estudiante a más de 220 jóvenes, para efectuar trabajos de mantenimiento e inspección de sistemas aeronáuticos, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y regulaciones nacionales e internacionales de la industria.

“Con una duración de dos o cuatro años, dependiendo del programa que escojan, esta carrera representa una oportunidad real para que jóvenes panameños accedan a empleos de calidad en uno de los sectores con mayor proyección del país. La graduación de una nueva promoción de técnicos reafirma la visión de Copa Airlines de desarrollar el talento nacional como pilar para fortalecer la industria de la aviación en Panamá. A través de nuestras academias, en especial ATA, generamos oportunidades de formación gratuita que no solo impulsan el crecimiento profesional de los jóvenes, sino que también elevan la capacidad operativa de nuestra aerolínea y contribuyen con el desarrollo social y económico del país”, expresó Rafael Samudio, vicepresidente de operaciones técnicas de Copa Airlines.

ATA cuenta con un total de 138 estudiantes activos, de los cuales el 18% son mujeres. Copa Airlines estima el inicio de dos nuevos grupos con un total de 48 nuevos estudiantes que darán inicio en el mes de febrero 2026.

El próximo período de inscripción estará disponible a partir del mes de septiembre de 2025 a través del sitio web www.copa.com, en la sección “Trabaje con Nosotros”. Los aspirantes deben contar con título de educación secundaria reconocido por el Ministerio de Educación y, preferiblemente, ser egresados de colegios técnicos con formación en áreas como Electromecánica, Electricidad, Electrónica, Mecánica General o Mecánica Automotriz.

La formación en ATA es financiada por Copa Airlines a través de la Fundación Despega, sin costo para el estudiante y con un estipendio de $350 mensual más los gastos de transporte, seguro, uniforme y materiales de estudio de cada estudiante. Este apoyo integral asegura que los estudiantes puedan concentrarse plenamente en su formación.

En la capacitación especializada que ofrece la Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA), actualmente el 90% de los trabajos de mantenimiento de la flota de Copa Airlines se realizan en su Centro de Mantenimiento, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Para los próximos cinco años, la aerolínea proyecta contratar a más de 325 nuevos técnicos, en su mayoría egresados de ATA, con el objetivo de realizar el 100% de las labores de mantenimiento localmente.

Adicionalmente, en su esfuerzo por fortalecer la formación técnica aeronáutica en el país, Copa Airlines mantiene convenios con el Instituto Técnico Don Bosco y, recientemente, en alianza con el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), lanzaron oficialmente la carrera de Mantenimiento de Aeronaves. Esta iniciativa permite consolidar una oferta académica alineada a las exigencias de la industria de la aviación, en respuesta a la creciente demanda de técnicos especializados que requiere el país.