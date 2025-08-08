Panamá Stopover alcanza récord con 95,000 pasajeros en el primer semestre de 2025

La iniciativa de Copa Airlines, en alianza con la ATP y PROMTUR, registra un crecimiento del 18% y proyecta superar los 185,000 visitantes este año.

Ciudad de Panamá, Panamá/Copa Airlines presentó los resultados del programa Panamá Stopover correspondientes al primer semestre de 2025, registrando cerca de 95,000 pasajeros que aprovecharon su escala para conocer el país. La cifra representa un crecimiento del 18% frente al mismo periodo del año pasado y marca un nuevo récord desde el inicio del programa en 2019.

Panamá Stopover, desarrollado junto a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, permite a los pasajeros en tránsito por el Hub de las Américas extender su estadía en el país hasta por siete días sin costo adicional en su boleto aéreo. La estadía promedio ha sido de tres días, con el canal de Panamá como principal atracción, seguido por la gastronomía local, las compras y la diversidad cultural.

En julio, el programa alcanzó otro hito con más de 17,500 pasajeros, convirtiéndose en el mejor mes desde su lanzamiento.

"La conectividad que brinda el Hub de las Américas es una ventaja estratégica que impulsa el turismo, dinamiza la economía y genera empleos. Estos resultados reflejan el trabajo conjunto para posicionar a Panamá como un destino atractivo y accesible", señaló Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Desde su inicio en 2019, Panamá Stopover ha traído más de 640,000 turistas al país. Solo en 2024, más de 160,000 visitantes hicieron escala en Panamá mediante esta iniciativa, lo que representó un aumento del 25% frente a 2023 y el 8% del total de visitantes al país.

Con el respaldo de más de 80 aliados del sector turístico y una renovada plataforma digital, el programa proyecta superar los 185 mil pasajeros al cierre de 2025.

