Tras accidente mortal, vuelve la discusión sobre transporte público en Panamá Este

El accidente de un autobús ocurrido el lunes 12 de enero sobre el puente del río Pacora, que dejó varias personas heridas y un fallecido, reavivó el debate sobre la continuidad de la circulación de los llamados “diablos rojos”, que aún operan en el área Este de la ciudad.

Para Omar López, dirigente de Canatra, es momento de renovar la flota, debido a que el costo operativo es muy alto y a la imposibilidad de importar piezas, lo que, según explicó, hace necesaria la incorporación de vehículos nuevos.

“Cambiar los vehículos tiene un costo muy elevado. Hay opciones: que entre un nuevo sistema nuevo y que se indemnice al sistema actual”, señaló López, al tiempo que indicó que las aseguradoras han incrementado los costos en 30 dólares.

El dirigente lamentó el siniestro y sostuvo que, a su juicio, no fue responsabilidad del conductor ni del mal estado de las vías, sino consecuencia de la falta de un sistema de transporte moderno. Añadió que están a la espera de una reunión con el presidente de la República para presentar recomendaciones, al asegurar que los transportistas conocen de primera mano el funcionamiento del sistema.

Por su parte, usuarios del transporte público manifestaron sentirse impotentes, al recordar que en Panamá centro el sistema fue modernizado desde 2010, mientras que estos avances no han llegado al sector Este. También hicieron un llamado a los transportistas a reforzar el mantenimiento de las unidades para prevenir accidentes.

López reiteró que para modernizar el transporte en Panamá Este y Norte es necesario indemnizar a quienes poseen derechos de concesión, otorgar subsidios o avanzar hacia un modelo de integración entre transportistas y la empresa privada.

Agregó que desde hace 14 años la tarifa se mantiene en 0.25, y aunque reconoció que no es momento de un aumento, admitió que con ese ingreso resulta difícil operar.

Entre las propuestas, plantean establecer un contrato de concesión que les permita acceder a créditos y renovar la flota, además de la creación de una aseguradora estatal que brinde respaldo al sector. El tema será analizado en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).