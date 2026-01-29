Buscan fortalecer controles sobre empresas financieras para proteger al consumidor

De acuerdo con datos del Departamento de Investigación de la Acodeco, entre enero y diciembre de 2025, 11 empresas financieras fueron sancionadas en primera instancia , con multas que suman 35 mil dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) han sostenido reuniones para la homologación de criterios relacionados con la funcionalidad y operación de las empresas fintech y financieras que operan en el país.

De acuerdo con ambas instituciones, lo que se pretende es fortalecer la supervisión, promover el cumplimiento de las normas y garantizar buenas prácticas en el mercado para proteger a los consumidores.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, junto al director nacional de Protección al Consumidor, sostuvo una reunión con representantes del MICI, específicamente de la Dirección General de Empresas Financieras.

Las fintech son empresas que utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros de forma digital, rápida y, por lo general, a través de plataformas en línea o aplicaciones móviles. Su crecimiento ha hecho necesario ajustar los mecanismos de control para evitar abusos y proteger los derechos de los usuarios.

En ese sentido, la Acodeco recomendó a los consumidores:

Informarse bien antes de contratar servicios financieros digitales.

Verificar que las empresas estén debidamente registradas ante las autoridades competentes.

Leer con atención los términos y condiciones de los contratos.

Reportar cualquier irregularidad a la Dirección General de Empresas Financieras del MICI.

De acuerdo con datos del Departamento de Investigación de la Acodeco, entre enero y diciembre de 2025, 11 empresas financieras fueron sancionadas en primera instancia, con multas que suman 35 mil dólares por infracciones a la Ley 24 sobre el historial de crédito.