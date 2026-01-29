Caso de José Gabriel Carrizo 'impacta directamente' al PRD, reconoce la secretaria general Balbina Herrera

La noche del miércoles 28 de enero, una jueza de garantías legalizó la aprehensión e imputó cargos por el delito de enriquecimiento injustificado al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, reconoció que la imputación y detención del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y los casos que vinculan a otros miembros del PRD, que desempeñaron cargos en el gobierno de Laurentino Cortizo, impactan "directamente" al colectivo.

La noche del martes 28 de enero, una jueza de garantías legalizó la aprehensión e imputó cargos por el delito de enriquecimiento injustificado al exvicepresidente.

La jueza Oris Medina también ordenó el arresto domiciliario e impedimento de salida del país.

El exvicepresidente de la República y excandidato presidencial enfrentó una audiencia de garantías ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, tras su aprehensión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen el martes, cuando arribó al país en un vuelo procedente de Guatemala.

Herrera calificó como un hecho “impactante” la orden de detención provisional dictada por una juez de garantías contra el exvicepresidente Carrizo, acusado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Señaló que la dirigencia del PRD se enteró del caso a través de los medios de comunicación y expresó sorpresa por la rapidez con la que se han desarrollado los acontecimientos en los últimos días, incluyendo el video difundido por Carrizo en el que informó que se encontraba en Guatemala y su posterior regreso al país.

“Para nosotros esto es un impacto, no solo por tratarse de un exvicepresidente de la República, sino porque se suma a otros casos de exfuncionarios y dirigentes del partido que están siendo investigados o enfrentan medidas cautelares”, manifestó Herrera, al referirse también a los procesos contra el exdirector del Ifarhu, Nando Meneses, y el exdirector de Pandeportes, Héctor Brands.

La dirigente reconoció que estos casos afectan directamente la imagen del PRD y afirmó que, como Secretaría General, corresponde “dar la cara” ante la opinión pública. No obstante, reiteró que el colectivo no se opone a las investigaciones judiciales. “Nosotros no nos oponemos a que se investigue, eso es parte de la transparencia y la rendición de cuentas”, sostuvo.

Sin embargo, Herrera cuestionó la forma en que se han desarrollado algunos procesos judiciales y advirtió sobre lo que considera presiones indebidas contra miembros del partido. Aseguró que varios de los investigados han colaborado con las autoridades y han atendido los llamados del Ministerio Público, por lo que consideró innecesarias medidas que calificó como “espectáculos mediáticos”.

“La presunción de inocencia y el debido proceso deben respetarse. Independientemente de lo que ocurra después, ya queda una imagen pública que afecta no solo a las personas, sino también al partido”, señaló.

Consultada sobre si existe un manejo político de estos casos, Herrera evitó hablar de persecución política, pero cuestionó la falta de coordinación entre las instituciones del Estado. Indicó que la detención de Carrizo opacó una cumbre internacional celebrada en el país, lo que, a su juicio, evidencia una "desconexión entre la administración de justicia, el Ejecutivo y otros entes del Estado".

En relación con los señalamientos de Carrizo sobre presuntas presiones de la Contraloría General de la República, Herrera indicó que, según lo informado por los abogados del exvicepresidente, el pasado 13 de enero se entregó una auditoría forense, cuyo análisis —dijo— difícilmente pudo completarse en pocos días. Aclaró que el PRD es cuidadoso de no entrar en el fondo del caso, el cual corresponde a la defensa legal y a las autoridades competentes.

Finalmente, Herrera reconoció que los partidos políticos han sido duramente golpeados por los reiterados escándalos de corrupción de los últimos años y llamó a una autocrítica profunda dentro del PRD. Afirmó que el colectivo tiene por delante un proceso de transformación interna de 20 meses para recuperar la confianza ciudadana, apostando por mayor transparencia, rendición de cuentas y apertura a nuevas generaciones.

Sobre el proceso que enfrenta Carrizo y otros dirigentes del partido, Herrera expresó que el PRD espera que las investigaciones se realicen de manera correcta, sin presiones y con pleno respeto a los derechos de los involucrados.