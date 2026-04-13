Precios no visibles: la segunda falta más detectada en más de 1,800 comercios del país

La institución exhortó a los consumidores a verificar siempre el precio antes de adquirir un producto o servicio y a reportar cualquier irregularidad a través de los canales de atención de la institución.

La falta de transparencia en la información al consumidor sigue siendo una de las principales irregularidades detectadas en el comercio panameño, según recientes operativos de fiscalización realizados a nivel nacional.

Durante el primer trimestre de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó en operativos de verificación al menos 1,827 faltas de precios a la vista en establecimientos comerciales del país.

Esta irregularidad se mantiene como la segunda anomalía más detectada en los operativos de fiscalización, solo superada por la comercialización de productos vencidos.

En estas inspecciones se verifica que los precios estén colocados en los productos, góndolas o vitrinas de manera que el consumidor pueda identificarlos fácilmente antes de efectuar la compra.

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Y es que la Ley 45 de 2007 establece que los proveedores deben informar de forma clara, veraz y visible el precio de todos los bienes y servicios que ofrecen.

La norma obliga a los agentes económicos a mantener los precios de los productos claramente visibles para los consumidores, con el fin de garantizar la transparencia en las transacciones y permitir que los compradores comparen opciones antes de decidir una compra.

De manera periódica, funcionarios de la Acodeco realizan revisiones en distintos comercios del país, para comprobar el cumplimiento de esta normativa.

El incumplimiento de estas disposiciones podría generar sanciones administrativas para los agentes económicos que incumplan la normativa.

La institución exhortó a los consumidores a verificar siempre el precio antes de adquirir un producto o servicio y a reportar cualquier irregularidad a través de los canales de atención de la institución.

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