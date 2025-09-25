Acodeco refuerza controles para garantizar la calidad del cemento en Panamá

El cemento, considerado uno de los materiales fundamentales en la industria de la construcción, está sujeto a regulación técnica desde 2019.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que intensificará la verificación del cumplimiento técnico en la comercialización de cemento en el país, con el fin de asegurar que este insumo clave para la construcción cumpla con los estándares de calidad establecidos.

El cemento, considerado uno de los materiales fundamentales en la industria de la construcción, está sujeto a regulación técnica desde 2019, cuando mediante la Resolución N.º 71 se adoptó la Norma Técnica DGNTI-COPANIT 5-2019. Esta norma define los requisitos químicos, físicos y de desempeño, así como disposiciones sobre transporte, almacenamiento y etiquetado.

En marzo de 2025, se dio un nuevo avance regulatorio con la aprobación de la Resolución N.º 23, que entró en vigor este jueves 25 de septiembre, y que implementa el Reglamento Técnico DGNTI 90-2024. Esta normativa establece el procedimiento de evaluación de conformidad para el cemento hidráulico producido, importado o comercializado en Panamá, cerrando vacíos legales que anteriormente permitían el ingreso de productos de calidad inferior.

La Acodeco, a través de su Departamento de Metrología, será la encargada de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones. Entre sus responsabilidades destacan la revisión del etiquetado, la verificación del contenido neto declarado en cada saco de cemento y la exigencia del certificado de conformidad emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), documento que garantiza el cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos.

Impacto para el consumidor

De acuerdo con la entidad, este reforzamiento de los controles beneficia directamente al consumidor, ya que asegura que el cemento adquirido sea seguro, duradero y cumpla con los estándares de calidad. Además, la supervisión evita fraudes, protege contra productos adulterados o de bajo rendimiento y garantiza que el peso indicado en el empaque corresponda al contenido real.

Estas acciones también fomentan una competencia más justa en el mercado, fortalecen los derechos de los consumidores y contribuyen a que los proyectos de construcción, desde obras residenciales hasta grandes infraestructuras, se realicen con materiales confiables y de calidad certificada.

El objetivo final de estas medidas, subrayó Acodeco, es garantizar que cada saco de cemento vendido en el país cumpla con los requisitos técnicos necesarios para respaldar construcciones seguras y sostenibles que impulsen el desarrollo nacional.