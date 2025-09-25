Decretan detención provisional para hombre por intento de femicidio contra su expareja en Río Hato

⚖ El hombre de 33 años atacó a su expareja con un machete en presencia de los hijos de la víctima, según informó el Ministerio Público. ⚖ El imputado mantendrá la medida por un período de seis meses, que deberá cumplir en el centro carcelario de Penonomé, hasta que concluyan las investigaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano de 33 años permanecerá bajo la medida cautelar de detención provisional tras ser imputado por la supuesta comisión de delitos contra la vida y la integridad personal en la modalidad de femicidio doloso agravado en grado de tentativa e inviolabilidad del domicilio, en perjuicio de su expareja de 33 años de edad.

Los hechos del caso se registraron en horas de la noche del 14 de septiembre en el corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, cuando el imputado llegó hasta la residencia de la víctima con la intención de asesinarla en presencia de sus hijos.

Según el Ministerio Público, el investigado sacó un arma blanca (machete) y le ocasionó una herida en la mano izquierda a la víctima, quien logró impedir ser agredida en el cuello. De forma posterior, el hombre la amenazó.

La entidad indicó que el imputado mantendrá la medida por un período de seis meses, que deberá cumplir en el centro carcelario de Penonomé, hasta que concluyan las investigaciones.

La medida cautelar fue impuesta por el juez de garantías de la provincia de Coclé, Teófilo Ortiz, luego de considerar que la detención provisional era la medida más idónea, necesaria y proporcional debido a la naturaleza y gravedad del hecho, así como a la existencia de riesgos procesales como peligro de fuga, la posibilidad de alterar medios de prueba y de atentar contra la víctima.

Durante la audiencia también se declaró legal la aprehensión del imputado y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos por parte del Ministerio Público.