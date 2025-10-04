Adolescente recuperará la visión gracias a cirugía gratuita que realizarán especialistas chiricanos

Las esperanzas renacieron para Johanna Andrades, una adolescente de 17 años oriunda de Barú, en la provincia de Chiriquí, quien llevaba varios años sin poder ver y había solicitado ayuda para someterse a una operación oftalmológica. La respuesta llegó de la mano de un grupo de médicos y especialistas chiricanos que decidieron brindarle la cirugía de forma gratuita, un gesto solidario que cambiará por completo la vida de la joven.

El oftalmólogo Eduardo Mora, quien atendió a Johanna y realizó las evaluaciones médicas correspondientes, tomó la decisión de coordinar con el centro médico donde labora para que la operación pueda realizarse el próximo lunes.

“Tenemos un personal de asistentes, enfermeras y administrativos muy motivados y con ganas de ayudar, porque sabemos que se trata de una familia muy humilde y una joven con muchas ganas de salir adelante. Por eso decidimos realizar esta operación que le va a devolver la vista”, explicó Mora.

Johanna y su familia habían pedido apoyo a la comunidad para poder costear la cirugía, ya que sus condiciones económicas no le permitían acceder a este procedimiento. Ahora, gracias a la iniciativa solidaria de este equipo médico, la adolescente podrá recuperar la visión, continuar con sus estudios y luchar por sus metas.

La historia de Johanna refleja la importancia de la solidaridad comunitaria y el compromiso de los profesionales de la salud en brindar una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan.

Con información de Demetrio Ábrego