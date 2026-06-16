Mundial 2026: Cientos de panameños viajan a Canadá para apoyar a la selección

Dos vuelos directos partieron desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen con aficionados que viajarán a Toronto para presenciar el debut de Panamá ante Ghana en el Mundial 2026.

Ciudad de Panamá/La emoción mundialista ya se siente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cientos de panameños abordaron los vuelos directos con destino a Toronto, Canadá, para acompañar a la Selección Nacional en su esperado debut frente a Ghana en la Copa Mundial 2026.

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Vestidos con camisetas rojas, sombreros pintados y otros símbolos representativos de Panamá, los aficionados expresaron su entusiasmo antes de emprender el viaje de poco más de cinco horas hacia territorio canadiense.

Muchos aseguraron que cumplirán el sueño de asistir a su primer Mundial, mientras que otros destacaron los sacrificios realizados para acompañar al equipo, entre ellos solicitar vacaciones y permisos laborales.

Es un sueño cumplido y estamos muy felices por estar allá”. — Fanática de Panamá

Las muestras de apoyo también llegaron de los más pequeños, quienes enviaron mensajes de aliento a los jugadores y expresaron su confianza en una victoria panameña.

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El primer vuelo partió a las 7:00 de la mañana y el segundo despegó a las 8:00 de la mañana, transportando a decenas de aficionados que buscan respaldar a la selección desde las gradas.

Los fanáticos esperan llegar a tiempo para instalarse en Toronto y vivir de cerca el encuentro entre Panamá y Ghana, programado para este miércoles, en lo que será uno de los partidos más esperados por la afición.