Aeropuerto Internacional de Tocumen obtiene calificación paAAA con perspectiva estable, la más alta en la escala nacional

Recientemente, el aeropuerto fue listado por la consultora Cirium como el aeropuerto mediano más puntual del mundo y ocupó el primer lugar en el ranking AirHelp Score 2026 .

El Aeropuerto Internacional de Tocumen obtuvo la calificación crediticia de emisor paAAA con perspectiva estable, el nivel más alto otorgado por la agencia S&P National Ratings dentro de la escala nacional de Panamá.

Te puede interesar: 🔗Aeropuerto de Tocumen se posiciona como el mejor aeropuerto, según ranking AirHelp

La evaluación de la calificadora fundamenta esta decisión en el rol de la terminal como la principal puerta de entrada al país y su relevancia dentro del sistema de conectividad aérea de la región. El reporte destaca la capacidad de la administración para sostener el crecimiento operativo, ejecutar planes de infraestructura a largo plazo y mantener una posición financiera sólida.

Proyecciones financieras y EBITDA para 2026-2027

De acuerdo con el informe publicado por S&P National Ratings, se proyecta que el Aeropuerto Internacional de Tocumen mantendrá una generación de ingresos constante durante el período comprendido entre 2026 y 2027.

EBITDA estimado: Entre US$200 millones y US$240 millones.

Entre US$200 millones y US$240 millones. Liquidez: La agencia destaca una adecuada posición de liquidez y flexibilidad financiera para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones.

La agencia destaca una adecuada posición de liquidez y flexibilidad financiera para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones. Evolución crediticia: En los últimos dos años, el perfil crediticio del aeropuerto pasó de BBB+pa a paA, hasta alcanzar la actual categoría máxima de paAAA.

La actualización metodológica implementada por S&P en junio de 2026 incorporó una evaluación explícita del respaldo gubernamental. En el caso de Tocumen, esta condición pondera su carácter estratégico y su vinculación con el Estado panameño, alineando su posición con la calificación soberana del país.

Inversiones y Plan Maestro de Desarrollo

El reporte financiero también resalta las inversiones contempladas en el plan maestro de desarrollo de la terminal, las cuales están orientadas a fortalecer la infraestructura aeroportuaria para asimilar el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros previsto para los próximos años. Recientemente, el aeropuerto fue listado por la consultora Cirium como el aeropuerto mediano más puntual del mundo y ocupó el primer lugar en el ranking AirHelp Score 2026.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, señaló que el resultado de la calificadora refleja el desempeño de la organización en el fortalecimiento de las finanzas, operaciones e infraestructura, preparando a la terminal para la demanda futura en el sector logístico y de transporte de pasajeros.

La categoría paAAA otorgada indica que el emisor posee una capacidad extremadamente fuerte para cumplir oportunamente con sus compromisos financieros en el mercado local.