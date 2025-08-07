APA señala que importación de carne paraguaya no afectará producción nacional

Ciudad de Panamá, Panamá/La Agencia Panameña de Alimentos (APA) se pronunció sobre la reciente autorización otorgada a Paraguay para la exportación de productos cárnicos bovinos hacia Panamá, reiterando que esta medida no representa ningún impacto negativo para la ganadería nacional.

En un comunicado oficial difundido este jueves, la institución señaló que dicha autorización cumple con la elegibilidad zoosanitaria que se requiere para la importación de estos aranceles.

“Esta aprobación se suma a las ya vigentes para países como Argentina y Uruguay, que están habilitados para exportar los mismos tipos de cortes a Panamá”, agregó la APA en el comunicado.

Las plantas habilitadas para estos países de Suramérica fueron aprobadas cumpliendo con los procesos de verificación técnica y documental que se gestionan en conjunto con las autoridades competentes, según indicó la entidad.

“La APA reitera que esta medida no representa una competencia para la producción local de carne bovina. Se trata de posibles futuras importaciones que responden a demandas específicas sin afectar el desarrollo ni la comercialización de la ganadería nacional”, manifestaron.

La APA reafirmó su compromiso con la transparencia en todos los procesos de autorización de importaciones alimentarias, así como el estricto cumplimiento de los requerimientos técnicos y sanitarios establecidos en la legislación vigente.