Agroferias del IMA: Conoce el calendario para este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Agroferia del IMA / Instagram/@ima_pma
Danna Durán - Periodista
09 de julio 2026 - 15:58

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes 10 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

VIERNES 10 DE JULIO

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Santa Cruz de Las Lajas, distrito de San Félix

📍Coclé

• Casa Local de El Copé, en el distrito de Olá

📍Herrera

• Junta Comunal de El Toro, en el distrito de Las Minas

📍Veraguas

• Cancha techada de Peña, distrito de Santiago

• Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas

📍Darién

• Cancha techada de La Palma, en el distrito de Chepigana

📍Panamá Oeste

• Iglesia de San Pancracio, en Arraiján cabecera

📍Colón

• Cuadro del corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres

📍Panamá

• Antigua piquera de buses, ubicada en Calle 6ta de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá

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