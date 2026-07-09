Agroferias del IMA: Conoce el calendario para este viernes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este viernes 10 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
VIERNES 10 DE JULIO
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Santa Cruz de Las Lajas, distrito de San Félix
📍Coclé
• Casa Local de El Copé, en el distrito de Olá
📍Herrera
• Junta Comunal de El Toro, en el distrito de Las Minas
📍Veraguas
• Cancha techada de Peña, distrito de Santiago
• Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas
📍Darién
• Cancha techada de La Palma, en el distrito de Chepigana
📍Panamá Oeste
• Iglesia de San Pancracio, en Arraiján cabecera
📍Colón
• Cuadro del corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres
📍Panamá
• Antigua piquera de buses, ubicada en Calle 6ta de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá