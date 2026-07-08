Agroferias del IMA: Conoce dónde se realizarán este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 9 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 9 DE JULIO
📍Coclé
• Frente a la Iglesia de Las Marias, en Rio Indio, distrito de Penonomé
📍Veraguas
• Casa Comunal de Alto Tovalico, en Quebrada de Oro, distrito de Soná
• Casa Comunal de La Yeguada, distrito de Calobre
📍Panamá Oeste
• Junta local de La Pita, en Villa Rosario, en el distrito de Capira
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Bagala, en el distrito de Boquerón
📍Bocas del Toro
• Plaza Las Banderas, en el distrito de Changuinola
📍Herrera
• Casa Local de Las Lagunitas, en El Capuri, distrito de Los Pozos
📍Los Santos
• Cancha de Buenos Aires, en El Bebedero, distrito de Tonosí
📍Panamá Este
- Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de
- Panama
- Cancha La Primavera, en el distrito de Chepo
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Cerro Puerco, en el distrito de Munä