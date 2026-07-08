Agroferias del IMA: Conoce dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 9 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 9 DE JULIO

📍Coclé

• Frente a la Iglesia de Las Marias, en Rio Indio, distrito de Penonomé

📍Veraguas

• Casa Comunal de Alto Tovalico, en Quebrada de Oro, distrito de Soná

• Casa Comunal de La Yeguada, distrito de Calobre

📍Panamá Oeste

• Junta local de La Pita, en Villa Rosario, en el distrito de Capira

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Bagala, en el distrito de Boquerón

📍Bocas del Toro

• Plaza Las Banderas, en el distrito de Changuinola

📍Herrera

• Casa Local de Las Lagunitas, en El Capuri, distrito de Los Pozos

📍Los Santos

• Cancha de Buenos Aires, en El Bebedero, distrito de Tonosí

📍Panamá Este

Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de

Panama

Cancha La Primavera, en el distrito de Chepo

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Cerro Puerco, en el distrito de Munä