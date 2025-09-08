Agroferias del IMA: Conozca el cronograma para este miércoles

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante este viernes, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

Miércoles 10 de septiembre

📍Los Santos

• Jardín deportivo La Enea, distrito de Guararé.

📍Chiriquí

• Cancha Comunal, corregimiento de Caldera, distrito de Boquete.

📍Herrera

Terrenos frente a la iglesia de La Honda, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos.

📍Panamá Oeste

• Casa cultural de Las Margaritas, corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.

📍Veraguas

• Casa Comunal del Embalsadero, corregimiento Los Algarrobos, distrito de Santiago.

• En la Y de La Mata, corregimiento de San José, distrito de Cañazas.

📍Panamá

• Gazebo frente a la Junta Comunal de Chilibre, distrito de Panamá.