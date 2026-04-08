Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 9 de abril, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 9 DE ABRIL

📍Coclé

• Casa de Pueblo de San Martin, en Pocri, distrito de Aguadulce

📍Veraguas

• Cuadro de la comunidad El Limón, en El Cocla, distrito de Calobre

• Casa Comunal de Hicaco, distrito de Soná

📍Panamá Este

• Comunidad de Agua Buena, en El Llano, distrito de Chepo

📍Herrera

• Casa Comunal de Menchaca, distrito de Ocú

📍Panamá

• Cancha del Sector 18 de Veranillo, en Belisario Porras, distrito de San Miguelito

📍Los Santos

• Junta Comunal de Chupa, distrito de Macaracas

📍Panamá Oeste

• Casa Residencial de Vista Alegre, distrito de Arraiján

📍Chiriquí

• Cancha de Entre Rios, en Hornito, distrito de Gualaca