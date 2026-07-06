Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 7 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 7 DE JULIO
📍Colón
• Sector El Muelle, en Ciricito, distrito de Colón
📍Panamá Oeste
• Junta Comunal de Guadalupe, en el distrito de La Chorrera
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Santo Tomás, en el distrito de Alanje
📍Panamá
• Estacionamientos del Centro Comercial Los Pueblos, frente a Do it Center, en Juan Díaz, distrito de Panamá
📍Coclé
• Casa Comunal de Hato Centro, en El Hato, distrito de Aguadulce
📍Herrera
• Casa Comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos
📍Panamá Este
• Unión Azuero, en el distrito de Chepo
📍Darién
• Junta Comunal de Cucunati, en el distrito de Santa Fe
📍Veraguas
• Casa Comunal de La Cucurucha, en Vigui, distrito de Las Palmas
• Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Punta Nispero, en Todobe, distrito de Kusapin
• Comunidad de Cerro Hacha, corregimiento de Nämnoni, distrito de Besikó