Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 7 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 7 DE JULIO

📍Colón

• Sector El Muelle, en Ciricito, distrito de Colón

📍Panamá Oeste

• Junta Comunal de Guadalupe, en el distrito de La Chorrera

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Santo Tomás, en el distrito de Alanje

📍Panamá

• Estacionamientos del Centro Comercial Los Pueblos, frente a Do it Center, en Juan Díaz, distrito de Panamá

📍Coclé

• Casa Comunal de Hato Centro, en El Hato, distrito de Aguadulce

📍Herrera

• Casa Comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos

📍Panamá Este

• Unión Azuero, en el distrito de Chepo

📍Darién

• Junta Comunal de Cucunati, en el distrito de Santa Fe

📍Veraguas

• Casa Comunal de La Cucurucha, en Vigui, distrito de Las Palmas

• Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Punta Nispero, en Todobe, distrito de Kusapin

• Comunidad de Cerro Hacha, corregimiento de Nämnoni, distrito de Besikó