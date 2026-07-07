Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/ Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este miércoles 8 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MIÉRCOLES 8 DE JULIO
📍Veraguas
• Cancha techada de Flores, en Arenas, distrito de Mariato
• Casa Comunal de Cerro Redondo, en Bisvalles, distrito de La Mesa
📍Panamá Oeste
• Casa Cultural de El Copecito, en El Espino, distrito de San Carlos
📍Herrera
• Terrenos del Club Rio La Villa, en Las Cabras, distrito de Pesé
📍Chiriquí
• Terrenos de la Feria en Puerto Armuelles, distrito de Barú
📍Panamá Este
• Iglesia Católica La Asención del Señor, a un costado de la Junta Comunal de Las Mañanitas
• San José Loma Bonita, en Torti, distrito de Chepo
📍Colón
• Terrenos de la Feria de Colón, en Buena Vista, distrito de Colón
📍Los Santos
• Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos