Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/ Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 8 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 8 DE JULIO

📍Veraguas

• Cancha techada de Flores, en Arenas, distrito de Mariato

• Casa Comunal de Cerro Redondo, en Bisvalles, distrito de La Mesa

📍Panamá Oeste

• Casa Cultural de El Copecito, en El Espino, distrito de San Carlos

📍Herrera

• Terrenos del Club Rio La Villa, en Las Cabras, distrito de Pesé

📍Chiriquí

• Terrenos de la Feria en Puerto Armuelles, distrito de Barú

📍Panamá Este

• Iglesia Católica La Asención del Señor, a un costado de la Junta Comunal de Las Mañanitas

• San José Loma Bonita, en Torti, distrito de Chepo

📍Colón

• Terrenos de la Feria de Colón, en Buena Vista, distrito de Colón

📍Los Santos

• Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos