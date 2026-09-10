Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes 11 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

📍Veraguas

• Parque San Isidro Labrador, en Soná cabecera

• Cancha techada de Rio de Jesús, distrito de Río de Jesús

📍Herrera

• Cancha Municipal de Pesé, en el corregimiento de Pesé cabecera

📍Darién

• Cancha techada de Seteganti, distrito de Chepigana

📍Panamá

• Crystal Plaza Mall, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá

📍Los Santos

• Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos

📍Colón

• Parque Público de María Chiquita, distrito de Portobelo

📍Chiriquí

• Gimnasio Municipal de Gualaca, distrito de Gualaca

• Municipio de Tierras Altas, distrito de Tierras Altas

📍Panamá Oeste

• Parque Libertador, en Barrio Balboa, distrito de La Chorrera

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Samboa, en el distrito de Jirondai