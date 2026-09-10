Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este viernes 11 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
📍Veraguas
• Parque San Isidro Labrador, en Soná cabecera
• Cancha techada de Rio de Jesús, distrito de Río de Jesús
📍Herrera
• Cancha Municipal de Pesé, en el corregimiento de Pesé cabecera
📍Darién
• Cancha techada de Seteganti, distrito de Chepigana
📍Panamá
• Crystal Plaza Mall, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá
📍Los Santos
• Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos
📍Colón
• Parque Público de María Chiquita, distrito de Portobelo
📍Chiriquí
• Gimnasio Municipal de Gualaca, distrito de Gualaca
• Municipio de Tierras Altas, distrito de Tierras Altas
📍Panamá Oeste
• Parque Libertador, en Barrio Balboa, distrito de La Chorrera
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Samboa, en el distrito de Jirondai