Agroferias organizado por el IMA este miércoles 28 de octubre en seis puntos del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario habilitará seis sedes en distintas regiones del país el miércoles 28 de octubre desde las 8:00 a. m.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de sus Agroferias este miércoles 28 de octubre, a partir de las 8:00 a. m., en seis puntos del territorio nacional, con el propósito de acercar productos agropecuarios a la población.

Las jornadas se desarrollarán en las provincias de Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Los Santos, así como en los sectores de Panamá y Panamá Este. Se invita a los ciudadanos a identificar la sede más cercana a su comunidad para participar en la actividad.

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Los puntos habilitados para las Agroferias son los siguientes:

Colón: Cuadrado Deportivo de Icacal, corregimiento de Salud, distrito de Chagres.

Cuadrado Deportivo de Icacal, corregimiento de Salud, distrito de Chagres. Panamá Oeste: Cancha techada de Cermeño, distrito de Capira.

Cancha techada de Cermeño, distrito de Capira. Chiriquí: Cancha comunal de Tinajas, distrito de Dolega.

Cancha comunal de Tinajas, distrito de Dolega. Panamá: Predios de la Junta Comunal de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

Predios de la Junta Comunal de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito. Panamá Este: Cancha de Unión de Azuero, distrito de Chepo.

Cancha de Unión de Azuero, distrito de Chepo. Los Santos: Junta Comunal de Guararé Arriba, distrito de Guararé.

El IMA recuerda a los asistentes que deben llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para facilitar sus compras durante la jornada.

Se recomienda a la población acudir desde temprano y verificar previamente la ubicación de la sede correspondiente para aprovechar esta iniciativa.