Agua en Herrera: Tras año y medio de crisis, en diciembre podría ser apta para el consumo humano

Mientras se completan las verificaciones, habitantes de la región continúan trasladándose a puntos de abastecimiento para conseguir agua para consumo.

Los residentes de varias comunidades de Herrera y Los Santos podrían volver a consumir agua potable directamente de los grifos a partir de diciembre, según las proyecciones que maneja el Idaan, luego de cerca de dos años de restricciones por la contaminación de fuentes hídricas.

La directora provincial del Idaan en Herrera, Yauruslaydis Ibarra, explicó que se han obtenido resultados positivos en las maniobras realizadas en las plantas de tratamiento, por lo que existe expectativa de que en diciembre se pueda dar el visto bueno para que el agua vuelva a ser apta para el consumo directo en los hogares.

“Esperamos que en diciembre podamos ya contar con una información mucho más positiva respecto a este tema”, señaló la funcionaria.

Como parte del proceso de verificación, equipos de la Embajada de Estados Unidos y especialistas de Israel llegarán en octubre para apoyar las evaluaciones que realiza la institución y validar los resultados obtenidos hasta ahora.

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Residentes esperan volver a abrir el grifo

Mientras se completan las verificaciones, habitantes de la región continúan trasladándose a puntos de abastecimiento para conseguir agua para consumo.

Una residente contó que acude prácticamente a diario a buscar agua y que lo hace para beber, confiando en las indicaciones proporcionadas por las autoridades.

La crisis de agua potable ha afectado durante aproximadamente dos años a comunidades de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas, debido a la contaminación de ríos como La Villa y Estibaná.

Aunque el Idaan mantiene la expectativa de que el servicio pueda normalizarse en diciembre, la institución no descarta aplicar sectorizaciones durante los primeros meses de 2027 si las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño generan una nueva presión sobre las fuentes de abastecimiento.

Por ahora, la expectativa de las autoridades y residentes está puesta en diciembre, cuando podría comenzar el retorno del agua potable directamente a los grifos de los hogares.