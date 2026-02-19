Ministra Carles afirma que no ha recibido cuestionario de la Asamblea tras denuncias en albergue de Tocumen

El traslado forma parte de las medidas adoptadas tras conocerse las denuncias, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, aseguró que aún no ha recibido el cuestionario remitido por la Asamblea Nacional, luego de ser citada por diputados para comparecer y ofrecer explicaciones sobre las denuncias por presuntos abusos y maltratos en el Centro de Orientación Integral ubicado en Tocumen.

Las declaraciones se dan dos semanas después de que salieran a la luz los señalamientos sobre supuestas irregularidades en el albergue. En entrevista con TVN Noticias —la primera que ofrece públicamente sobre el caso— la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) detalló las acciones adoptadas por la entidad.

Carles informó que se coordinó el traslado de jóvenes mayores de edad con discapacidad que residían en el centro hacia el Hogar María Auxiliadora, en Chitré, provincia de Herrera.

“Es una población con grandes necesidades, grandes vulneraciones, que la sociedad y su familia inicialmente les han fallado. Son adultos con discapacidades intelectuales que en sus comportamientos son niños”, expresó la ministra.

Explicó además que el hogar en Chitré se encuentra actualmente desocupado, ya que durante la temporada escolar aloja a una población de adolescentes. Añadió que también se gestionan trámites para que aproximadamente 15 niñas sean trasladadas a un albergue de temporada escolar del Ifarhu a partir de marzo, cuando inicie la atención regular.

“Estamos haciendo los trámites para que esa población que no se encuentra en el albergue pueda ser atendida allí”, subrayó.

Según la funcionaria, estos traslados forman parte de las medidas administrativas adoptadas mientras continúan las investigaciones correspondientes.

El caso ha generado preocupación en distintos sectores por la situación de los residentes del centro de Tocumen. Por su parte, la diputada Alexandra Brenes, quien presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señaló que las acciones administrativas anunciadas por el Mides no eximen responsabilidades frente a los señalamientos formulados ni ante los posibles daños ocasionados a niños y adolescentes.

Con información de Yamy Rivas