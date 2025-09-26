Alberto Paz-Rodríguez renuncia a la APA: 'Me voy con la satisfacción del deber cumplido'

La APA es la encargada de la regulación, control y fiscalización de los alimentos en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director general de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), Alberto Paz-Rodríguez, presentó este viernes 26 de septiembre su renuncia al cargo, al cargo que desempeñaba desde junio de 2024.

“Me voy con la satisfacción del deber cumplido y con la esperanza de que el camino trazado continúe en beneficio de todos los panameños”, señala en un comunicado.

La decisión, explicó la entidad, responde a "motivos profesionales". Sin embargo, su salida se da en medio de los acuerdos y compromisos que en los últimos meses ha pactado el país con otros estados. De hecho, el funcionario destacó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. “Estamos en una política de transparencia. Quiero que esto prospere, lo necesita este país”, dijo.

La APA es la encargada de la regulación, control y fiscalización de los alimentos en Panamá. De acuerdo a un comunicado del Gobierno, durante su gestión, Paz-Rodríguez impulsó una profunda modernización en los procesos de la APA, con cambios que impactaron directamente en la seguridad alimentaria y en la eficiencia de los trámites.

Uno de los hitos más destacados fue la reducción en los tiempos de atención: de más de 30 días a tan solo 72 horas, gracias al fortalecimiento del Sistema Integrado de Trámites (SIT).

El director saliente también promovió la creación de herramientas digitales como APA Click, una aplicación gratuita que permite verificar el registro sanitario de alimentos importados, y WAPA, un asistente virtual con inteligencia artificial que responde preguntas frecuentes de los usuarios.

Además, se puso en marcha un Portal de Exportaciones y se desarrolló el Sistema Integrado de Facturación Digital (SIFAD), con pasarela de pagos en línea.

“La APA es hoy una institución más fuerte, más ágil y conectada con los sectores que hacen posible el abastecimiento de alimentos en Panamá. Me voy con la satisfacción del deber cumplido y con la esperanza de que el camino trazado continúe en beneficio de todos los panameños”, expresó Paz-Rodríguez al despedirse.

En materia de sanidad e inocuidad, bajo su administración se evaluaron más de 500 solicitudes de habilitación de plantas de importación y se atendieron más de 815,000 trámites relacionados con el ingreso de alimentos al país.

En el comunicado, se indica que Paz-Rodríguez agradeció al presidente José Raúl Mulino por la confianza depositada en su gestión y reiteró que su salida ocurre con la satisfacción de haber contribuido al fortalecimiento de una institución que calificó como “clave para el desarrollo del país”.

Antes de llegar a la APA , Paz-Rodríguez se desempeñó como gerente de Ventas y Marketing en The Sherwin-Williams Company, gerente de Compras de Productos Cárnicos en Distribuidores Unidos, S.A. y Empresas Gago, S.A., así como gerente general en Time Brokkers, Inc. y Agencias Lugo, S.A.. Además, ejerció como general manager en H. Tzanetatos, Inc.,