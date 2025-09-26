Cámara de Representantes de EEUU solicita reunión urgente sobre influencia china en Panamá

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes fija plazo hasta el 1 de octubre para abordar la seguridad del Canal.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó al Departamento de Transporte una reunión técnica urgente para abordar la “influencia” de China en Panamá, con fecha límite del 1 de octubre de 2025.

En una carta fechada el 24 de septiembre, el presidente del comité, James Comer, expresó su preocupación por "cualquier influencia maligna potencial o interferencia directa” en Panamá por parte de China, considerando la importancia estratégica del canal de Panamá para Estados Unidos.

El legislador destacó que el Canal maneja aproximadamente el 40% del tráfico de contenedores estadounidenses, lo que representa cerca de 240,000 millones de dólares anuales en comercio.

La carta señala que en ambos extremos del Canal —Atlántico y Pacífico— se encuentran dos puertos operados por Hutchison, una corporación naviera de Hong Kong. El documento indica que los puertos de Hutchison han sido "repetidamente implicados en el contrabando de precursores de fentanilo hacia las Américas".

En el documento, también se hace referencia a la administración de los puertos por parte de la empresa Hutchison. El Comité solicita que los funcionarios del Departamento de Transporte estén preparados para abordar tres puntos específicos antes del 1 de octubre:

Rol del Departamento: Cuál es el papel del Departamento de Transporte en contrarrestar la influencia del PCCh en el canal y sus proyectos auxiliares. Oportunidades comerciales: Cómo garantizar que las empresas estadounidenses tengan oportunidades de invertir en la infraestructura panameña a través de procesos libres de corrupción. Autoridades de emergencia: Bajo qué autoridades puede el Departamento de Transporte asumir la operación del canal en caso de que se rompa el tratado de neutralidad, y con qué rapidez podría hacerlo.

En el documento también se indica que, aunque Panamá ha expresado interés en expulsar la influencia de China del país —evidenciado por la terminación de la iniciativa china del cinturón y la ruta en Panamá— "la situación sigue siendo tensa y requiere supervisión".

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental se identifica como el principal comité de supervisión de la Cámara de Representantes, con amplia autoridad para investigar "cualquier asunto" en "cualquier momento" bajo la Regla X de la Cámara.

