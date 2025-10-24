Alcaldía de Panamá: Anuncian horarios para centros de expendio de bebidas alcohólicas para fiestas patrias y fin de año

Locales con permiso nocturno podrán operar hasta las 6:00 am en fechas específicas. Alcaldía de Panamá: Anuncian horarios para centros de expendio de bebidas alcohólicas

Panamá/La Alcaldía de Panamá, mediante el Decreto Alcaldicio n.º 012 del 13 de octubre de 2025, firmado por el alcalde Mayer Mizrachi, estableció los horarios especiales de funcionamiento para los centros de expendio de bebidas alcohólicas. También estableció actividades temporales que generen ruido con equipos de sonido, durante las celebraciones patrias y de fin de año.

El decreto busca ordenar y regular las actividades comerciales, recreativas y sociales propias de esta temporada, promoviendo la sana convivencia y el cumplimiento de las normas vigentes en el distrito.

El establecimiento con permiso nocturno vigente expedido por la Alcaldía de Panamá podrá operar hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, en las siguientes fechas: 3, 4 y 5 de noviembre; 9, 27 y 28; 7 de diciembre; así como el 24 y 31 de diciembre de 2025.

Podría leer. Presupuesto 2026: Asamblea aprueba segundo debate del proyecto de ley

Este mismo horario aplicará para los eventos con permisos especiales de carácter comercial, recreativo o social que incluyan equipos de sonido o audio.

No obstante, quedarán exceptuados de estas disposiciones los establecimientos que cumplan con los artículos 2 y 3 del Decreto Alcaldicio n.º 012 de 23 de diciembre de 2024.

El cumplimiento del decreto estará a cargo de la Policía Municipal junto con inspectores municipales y jueces comunitarios, con el apoyo de la Fuerza Pública cuando sea necesario.