Alcaldía de Panamá extiende fecha de desalojo a buhoneros de la estación 5 de Mayo
Aproximadamente 500 buhoneros tiene el distrito de Panamá, según el censo realizado por la alcaldía.
Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá, a través de la directora de Gestión Social, Lizbeth Cunningham, dio a conocer que el 30 de agosto es la fecha límite para que los comerciantes desalojen las inmediaciones de la estación del metro 5 de Mayo.
Según el municipio, los vendedores fueron notificados múltiples veces mediante reuniones y volantes, ya que los terrenos donde están pertenecen al Metro de Panamá.
Cabe recordar que, según lo establecido en el Reglamento del Usuario del Metro de Panamá, se prohíbe la buhonería y la venta de bienes o servicios, cuyas sanciones van desde $100.00 hasta $300.00.
Sin embargo, las autoridades han brindado alternativas para que los ciudadanos se constituyan legalmente en pequeños empresarios, desarrollen sus negocios de manera sostenible, formal y ofrezcan sus productos en un sitio más seguro y en mejores condiciones para que se beneficien y tengan acceso a una capital semilla.
“Nosotros somos una alcaldía empática, entendemos desde el punto de vista social; sin duda hay un tema en nuestro país y es el sector informal, que ha crecido enormemente luego de la pandemia”, señaló Lizbeth.
Dentro de las opciones que ofrece la alcaldía para la venta de alimentos están los mercados San Felipe Neri, Pacora y Alcalde Díaz. Sin embargo, para el resto de los comerciantes está el mercadito de Calidonia, ubicado detrás de la caja de ahorros del 5 de mayo.
En ese mismo sentido, destaca el edificio Juan Ramón Poll, lo cual puede ser otra alternativa paliativa; sin embargo, varios buhoneros niegan instalarse allí, alegando que las instalaciones están deterioradas y no ofrecen condiciones seguras para trabajar.
La directora exhorta a la población a que se ubiquen en los mercaditos que mantiene la alcaldía: “La ciudadanía tiene que poner su granito de arena; sabemos que las personas fueron removidas a un sitio más salubre, vayamos a los mercados”.