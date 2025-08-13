Desempleo y venta informal en La Chorrera ¿Qué estrategias buscan las autoridades?

Roberto Lee, secretario general del Municipio de La Chorrera, confirmó la nueva instalación de dos mercados periféricos privados en frente del hospital Nicolás Alejo Solano.

La Chorrera/En la provincia de Panamá Oeste, específicamente en La Chorrera, persiste la venta informal en los alrededores del parque Feuillet, situación que afecta a los comerciantes reubicados en el mercado periférico y en la cadena de frío del distrito.

Durante un recorrido realizado por el equipo de TVN Noticias, la señora Judith, comerciante del área, explicó que han enfrentado dificultades desde su traslado:

“Trabajé 14 años en el callejón donde está el McDonald’s. Fuimos desalojados el 15 de noviembre del año pasado; éramos 21 personas y ahora quedamos solo 11. Entre todos pagamos el total de la renta”.

Judith señaló que, aunque al inicio fue difícil adaptarse, los clientes han comenzado a ubicarlos. El mercado periférico comenzó operaciones en noviembre de 2024.

“Se vende más alrededor del parque Feuillet, incluso dentro de él. Aquí no hay movimiento; la mayoría se han ido y afuera sigue la venta informal. Nosotros pagamos todo: impuesto, agua y basura, sumando 32.21 balboas”, añadió.

La comerciante indicó que no son los únicos afectados; la cadena de frío también atraviesa dificultades y ha solicitado apoyo para mantenerse operativa.

Según los vendedores, han planteado en varias ocasiones la situación al Licenciado Lee, debido a la competencia desleal que enfrentan.

Por su parte, el municipio asegura que desde el primer día ha tomado medidas contra la informalidad. “Definitivamente no es tarea fácil; junto a al alcalde, Eloy Chong, hemos mejorado la avenida Baldomero González, que estaba llena de vendedores. Retiramos aproximadamente 40 ambulantes, ofreciéndoles como alternativa este mercado”, indicó el secretario municipal.

Actualmente, estos comerciantes pagan un total de 408.00 dólares en impuestos a la Dirección General de Ingresos (DGI) y realizan fumigaciones cada dos meses. Exigen al municipio mayor control, ya que califican la situación como un “despelote” debido a las bajas ventas y a las pérdidas diarias de productos como zanahorias y ajíes.

En cuanto al desempleo en el distrito, el municipio informó que se están ejecutando estrategias que incluyen reuniones con la ministra y viceministra de Trabajo, así como con el presidente de la Cámara de Comercio y de Apede, con el objetivo de conformar una mesa técnica para generar oportunidades laborales a los chorreranos.