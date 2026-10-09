Alcaldía de Panamá habilita centro de acopio para familias afectadas por sismo ¿Qué puede llevar?

La jornada de recolección se realizará de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., en la planta baja del edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá habilitará este sábado 10 de octubre un centro de acopio para recolectar donaciones destinadas a las familias del interior del país afectadas por los sismos registrados en Panamá.

La jornada de recolección se realizará de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., en la planta baja del edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá, bajo el lema “Nuestras provincias nos necesitan”.

Entre los artículos que se recibirán figuran alimentos no perecederos, enlatados, arroz, pasta, avena, galletas empacadas, barras de cereal, leche en polvo, fórmulas para bebés y agua embotellada.

También se solicita la donación de productos de higiene personal y sanitaria, como jabón, pasta y cepillos dentales, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para niños y adultos, desodorantes y toallitas húmedas.

La lista de insumos incluye materiales médicos y de primeros auxilios, entre ellos gasas estériles, curitas, guantes desechables, alcohol, solución salina, mascarillas y botiquines.

Asimismo, las personas que deseen colaborar podrán aportar artículos escolares y alimentos para mascotas, como parte de la ayuda destinada a las comunidades afectadas.

La Alcaldía informó que no estará recibiendo ropa por el momento e hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria para apoyar a las familias que enfrentan las consecuencias de los movimientos sísmicos.