Activan alerta Amber por desaparición del niño Alberto Montezuma Santos en la comarca Ngäbe-Buglé

Se trata de el sector de Cerro Ceniza ubicado en el corregimiento de Cerro Puerco, distrito de Müna, comarca Ngäbe-Buglé.

Comarca Ngäbe-Buglé/Las autoridades panameñas han activado la alerta Amber tras la desaparición de un niño en la comarca Ngäbe-Buglé, según informó el Ministerio Público.

Se trata de Alberto Montezuma Santos, de 2 años, quien fue visto por última vez el 19 de septiembre a las 10:00 a.m. en el sector de Cerro Ceniza ubicado en el corregimiento de Cerro Puerco, distrito de Müna, comarca Ngäbe-Buglé. Se pudo conocer que su reporte de desaparición se presentó el 22 de septiembre del presente año.

Según la descripción proporcionada, Montezuma mide 0.6 metros, es de contextura gruesa, tiene ojos de color negro con forma lisa, cabello negro y liso, así como piel trigueña. De igual forma, mantiene un lunar negro pequeño en el lado derecho de su rostro cerca de la oreja.

Al momento de su desaparición, el niño vestía un pantalón de jeans de color blanco, suéter manga larga de color blanco y zapatillas blancas. La institución también reveló que el niño fue llevado de su residencia sin el consentimiento de su madre. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que pueda ayudar a localizar a Montezuma, llamando a la línea 104.