Diputada Brenes respalda auditoría, pero cuestiona su ejecución en la Asamblea

Panamá/La diputada de la bancada independiente Vamos, Alexandra Brenes, dijo estar de acuerdo con que la Contraloría General de la República realice auditorías en la Asamblea Nacional porque a la fecha se desconoce cuántos trabajadores tiene ese órgano del Estado.

Sin embargo, considera que la forma en que se ejecutó el proceso no fue la mejor. Explicó que había personas retirando más de un cheque y poco personal de la Contraloría para entregarlos.

No tenemos una cifra exacta de cuántas personas trabajan en la Asamblea, pero el día de ayer era clave para que esta auditoría por parte de la Contraloría fuese bien ejecutada, y creo que eso fue lo que faltó”.

Contó que conversó con personal de la Contraloría y que solo había 25 funcionarios para entregar más de 4 mil cheques. “Siendo honestos, cuatro mil personas no caben en la Asamblea: yo tenía mi estacionamiento bloqueado, había filas de autos, vi bajarse cuatro personas de un solo carro, vi personas que nunca había visto en la Asamblea (…)”, señaló.

A su juicio, los diputados debieron calmar a sus colaboradores, porque si realmente trabajan, no tendrían por qué preocuparse.

La dinámica, de acuerdo con Brenes, era que se haría entrega despacho por despacho, pero al generarse el revuelo, se dirigieron a la oficina de Recursos Humanos para repartir los cheques.

Señaló que, en un lapso de dos a tres horas, pudo observar personas retirando cheques de listados tanto de la planilla permanente como de las no permanentes, por lo que se preguntó:

¿Qué sentido tiene que tú hagas una auditoría donde te llevas los listados, pero un principal o responsable se lleva una cantidad de cheques y, al final, no sabes si esas personas realmente van a trabajar?”

“Para mí, aunque la iniciativa era buena [las auditorías], fue totalmente fallida”, afirmó.

Ante el anuncio del contralor Anel Bolo Flores de que no está recibiendo información por parte de la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, la diputada indicó que, si se está realizando la auditoría, es porque realmente se desconoce cuántas personas laboran en el Legislativo.

Brenes no se sorprende de que haya diputados con planillas de más de $300 mil. “En la Asamblea se ve de todo. Ayer yo me quedaba impresionada viendo a la gente retirando bloques de cheques. Hoy no podría decir que lo he visto, pero tampoco puedo descartar que esto sea una realidad”, dijo.

Aunque considera que la iniciativa del Contralor de instalar relojes de marcación en la Asamblea es “necesaria”, señaló que no resuelve el problema, porque “cualquiera puede ir a marcar, irse y regresar a la hora de salida a volver a marcar”. Indicó que en su despacho tiene nueve funcionarios.

Para la diputada, también se debe investigar la “duplicidad de funciones”. Con respecto a la ley de amnistía para beneficiar a todos los involucrados en los casos New Business, Blue Apple y Odebrecht —entre los cuales se estarían beneficiando dos expresidentes de la República, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela—, dijo que no manda un buen mensaje a las calificadoras.