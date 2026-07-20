Alimentar a los mapaches puede afectar su salud y favorecer enfermedades zoonóticas, advierte MiAmbiente

Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) exhortó a residentes y visitantes a evitar alimentar a las manadas de mapaches que frecuentan la Cinta Costera y el Causeway de Amador, una práctica que, según la entidad, genera consecuencias tanto para los animales como para las personas.

El jefe del Departamento de Biodiversidad de MiAmbiente, Erick Núñez, explicó que la presencia constante de visitantes en estas áreas ha propiciado que muchas personas se acerquen a los mapaches y les ofrezcan alimentos, sin conocer los efectos que esto puede provocar.

Como estas áreas se han convertido en centros de visitación de las personas, obviamente ha traído consigo que las personas, vamos a decir que por desconocimiento, les causa asombro a estos animalitos y les da por acercarse y brindarles comida, lo cual es totalmente inapropiado, inadecuado y no se recomienda, porque eso tiene sus problemas asociados", indicó.

Núñez señaló que los mapaches están adaptados para obtener su alimento de manera natural, consumiendo cangrejos y otros organismos propios de su hábitat. Sin embargo, cuando reciben comida de las personas, dejan de buscar sus fuentes naturales de alimentación.

Estos animales están acostumbrados a comer su alimento que consiguen en el medio natural, cangrejos u otros organismos; sin embargo, al nosotros estar brindándoles comida, están dejando de buscar su propio alimento para dedicarse ahora a comer lo que les está dando el ser humano, causándoles un problema de dieta, problemas metabólicos, porque obviamente pueden convertirse por temas de obesidad u otros problemas de salud", explicó.

La institución también advirtió que el contacto frecuente entre personas y fauna silvestre puede incrementar el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden pasar de los animales a los seres humanos.

Además, MiAmbiente anunció que colocará letreros en ambos sitios con mensajes para desalentar esta práctica, con el objetivo de evitar que los mapaches se vuelvan dependientes de los humanos y preservar su comportamiento natural.

Con información de Jessica Román.