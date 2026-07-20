Caso Alas Chiricanas: Comité Conciencia Viva pide que se haga justicia a 32 años del atentado

A 32 años del atentado terrorista contra el vuelo 901 d e Alas Chiricanas , los familiares de las 20 víctimas reiteraron este lunes su llamado para que el proceso judicial continúe hasta esclarecer completamente el caso y todos los responsables enfrenten a la justicia.

Panamá/Al cumplirse 32 años del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, el Comité Conciencia Viva reunió a familiares de las 20 víctimas para recordar a quienes perdieron la vida y reiterar la necesidad de que las investigaciones continúen hasta lograr justicia.

Durante una conferencia de prensa, los integrantes del comité reconocieron el trabajo realizado por el Ministerio Público y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que permitió la extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, señalado como el presunto autor intelectual del atentado ocurrido el 19 de julio de 1994.

Alberto Levy, del Comité Conciencia Viva, destacó que este es el primer aniversario de la tragedia con un sospechoso enfrentando un proceso judicial en territorio panameño.

"Es el primer año que tenemos a una persona en Panamá sospechosa de ser alguno de los autores intelectuales del atentado. Si bien es un paso certero para traer justicia, el trabajo todavía no está terminado. Es importante que se complete el proceso legal, que todas aquellas personas que tuvieron algún tipo de involucramiento también enfrenten la justicia y quizás solo así podremos y las familias podrán dar algún tipo de cierre a este trágico evento y situación que ha dejado tanto que desear para el país", expresó.

Por su parte, Marta Márquez, madre de una de las víctimas, aseguró que el dolor permanece intacto después de más de tres décadas.

"El sentimiento siempre ha estado, hemos tenido que aprender a vivir con ello y qué le puedo decir, día a día lo recordamos con todo nuestro corazón", manifestó.

Actualmente, la investigación fue declarada causa compleja, decisión que extendió a un año el plazo de investigación dentro del proceso que mantiene a Ali Zaki Hage Jalil en detención provisional como presunto autor intelectual del atentado terrorista. Entre las víctimas había ciudadanos de origen israelí, tres estadounidenses y cuatro panameños.

Durante la actividad, el Comité Conciencia Viva también presentó la maqueta del Monumento Conciencia Viva, una obra diseñada por la artista panameña Olga Sinclair, que será construida en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera como homenaje permanente a las víctimas del vuelo 901.

Con información de Luis Jiménez.