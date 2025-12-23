Alta demanda en Migración se debe a plazo de moratoria hasta diciembre de 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración informa a la ciudadanía que el alto volumen de atenciones que se registra en la sede principal ubicada en la Avenida Ricardo J. Alfaro obedece al periodo de moratoria vigente para el trámite de cambio de residencia, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Medida que ha generado una mayor afluencia de usuarios que acuden a realizar sus trámites migratorios dentro del plazo establecido.

"Nos encontramos trabajando de manera continua con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente, ordenado y oportuno", destaca la entidad.

Agradecen la comprensión de los usuarios y exhortamos a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución.