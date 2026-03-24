Ampliación de la vía España: Comerciantes de Río Abajo se preparan ante el inicio del proyecto

Los locales ubicados directamente sobre la servidumbre pública sí deberán reubicarse para dar paso a la ampliación vial.

Ciudad de Panamá/Frankin Robinson, uno de los propietarios de negocios del corregimiento de Río Abajo, que están en la vía España, confirmó que muchos comerciantes del área ya se preparan para la reubicación que exigirá el proyecto de ampliación vial, aunque mantienen la expectativa de recibir información oportuna por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

"El 30 de marzo no nos vamos a ir, pero sí nos vamos a ir, porque están esperando el visto bueno del proyecto. En dos semanas, si llega el proyecto, vienen a notificarte que tienes que desalojar", manifestó Robinson.

El comerciante explicó que, tras recibir la información del MOP sobre las zonas de afectación, comenzó a adaptar su negocio. "Cuando el MOP llegó a comunicarnos bien, bajó un poco el temor. Ahora que me explicaron qué significa la SV y hasta dónde llega la zona de afectación, pude llamar a unos amigos para armar qué vamos a hacer", añadió.

Reubicarse mientras esperan el visto bueno

Robinson mostró los cambios que ya implementa en su local: una nueva terraza hacia el frente, un lavauto en la parte posterior y áreas remodeladas con aire acondicionado. "En diciembre invertí mucha plata en eso para darle comodidad a los clientes, pero sé que este proyecto es bueno para la comunidad de Río Abajo, que lo merece y lo necesita", expresó.

Sin embargo, el proceso representa un golpe económico. "Remover esto no es barato, hay que pagarlo. Pedí un préstamo para poder hacer esto, porque montar un local desde cero nuevamente no es fácil", reconoció.

El comerciante hizo un llamado a las autoridades: "Le pido al Ministerio de Obras Públicas y al consorcio que nos ayuden a los que estamos listos para mover algunas cosas. Una retroexcavadora para mover el contenedor, por ejemplo, porque es costoso desarmar y montar todo de nuevo".

Expectativa por un Río Abajo más moderno y caminable

A pesar de los desafíos, Robinson apoya el proyecto de la vía España. "Río Abajo parece una fotografía de 1970. Este proyecto va a ayudar a los peatones, a los adultos mayores. Merecemos calidad de vida, aceras amplias, árboles, que sea caminable como Vía Argentina", manifestó con entusiasmo.

El comerciante destacó que la comunicación oportuna es fundamental. "Cuando usted tenga el visto bueno y venga nuevamente con todo el equipo, avise con nota: 'tal fecha se van a ir', para que todos sepan cómo es la cosa y los vecinos puedan organizarse", indicó.

Cabe destacar que la Vereda Afroantillana no será removida, sino reintervenida en su mismo lugar. Sin embargo, los locales ubicados directamente sobre la servidumbre pública sí deberán reubicarse para dar paso a la ampliación vial.

Mientras la Contraloría General emite el referendo final del proyecto de 80.1 millones de dólares, los comerciantes de Río Abajo esperan una notificación clara para planificar su traslado sin sobresaltos.

"Yo sueño y aspiro a que Río Abajo tenga mejores momentos. Aquí hay muchos niños, muchas familias que merecen calles dignas. Si al final del día vamos a tener un barrio bonito, bien vale el esfuerzo", concluyó Frankin Robinson.

Con información de Nicanor Alvarado.