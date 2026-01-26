Ampyme se transforma: Menos gastos institucionales, más apoyo a emprendedores

El director de Ampyme, Raúl Fernández, detalla cómo la institución ha transformado su modelo para ofrecer acompañamiento, financiamiento y formalización a los emprendedores.

Ciudad de Panamá/El emprendimiento se ha convertido en una de las alternativas para enfrentar la crisis de empleo que afecta al país. En este contexto, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) ha reinventado su modelo de trabajo para ofrecer un acompañamiento real y sostenible a quienes buscan convertir sus ideas en negocios formales.

En entrevista con Noticias AM, el director de Ampyme, Raúl Fernández, reveló los resultados de esta transformación institucional durante 2025.

"Este es un nuevo Ampyme, un Ampyme que reduce sus gastos y funciona mucho mejor", afirmó Fernández. Como ejemplo, mencionó que solo la semana pasada, en una feria de servicios financieros, preaprobaron un millón 411 mil dólares en financiamiento para emprendedores, en alianza con la Caja de Ahorros y otras entidades bancarias.

Incubadoras en todo el país

La institución cuenta actualmente con cuatro incubadoras gratuitas distribuidas en la Cinta Costera, el Centro de Arte y Cultura de Colón, Chitré y David. "Y este año vamos por más", aseguró Fernández, quien anunció la creación de nuevas sedes en Panamá Este y Changuinola.

Este crecimiento fue posible gracias a una reducción de gastos operativos. "Reducimos el gasto de funcionamiento de la institución", explicó.

"Muchos emprendedores piensan que no clasifican para que un banco les dé un préstamo a un interés bajo, y no tengan que ir a la usura. Nosotros nos comprometemos a dar ese seguimiento y ponemos garantías solidarias para ese préstamo. Nosotros creemos en el líder de la microempresa", dijo Fernández.

De la idea al mercado

Ampyme ofrece un acompañamiento integral que incluye creación de planes de negocio, desarrollo de página web y redes sociales, acceso a marketplaces digitales y físicos, y hasta alianzas para registro sanitario con un 70% de descuento.

"Lo primero que vemos es que el negocio sea sostenible, que sea trazable y lo tercero que buscamos es la rentabilidad", explicó Fernández, quien destacó que el año pasado generaron más de 6,000 empleos.

Para iniciar el proceso, los interesados pueden contactar a la inteligencia artificial "Maya" por WhatsApp al 6679-9525 o ingresar a elchenchenllegó.com.pa, donde recibirán respuesta en menos de 48 horas.