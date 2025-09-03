Ampyme detecta anomalías en beneficios a emprendedores y anuncia auditorías forenses

Panamá/El director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Raúl Fernández, reveló que la institución adelanta auditorías internas para verificar el uso de fondos entregados a emprendedores beneficiarios de programas de apoyo.

Fernández explicó que los resultados preliminares serán remitidos en los próximos días a la Contraloría General de la República, que deberá realizar la auditoría forense correspondiente. A partir de esos hallazgos, se presentarán las denuncias necesarias.

Lo que mayormente ha arrojado, y te lo voy a explicar, es que personas han recibido doble beneficio, lo cual está totalmente prohibido por la ley. Pero una vez salga la auditoría forense de la Contraloría General de la República, que es la plena prueba, tenga la plena seguridad que se hará saber todos estos hallazgos”, afirmó.

Expedientes bajo la lupa

El director precisó que hasta el momento han identificado más de 100 expedientes que serán evaluados de manera forense por la Contraloría.

¿Se ha podido confirmar dentro de estos expedientes que estos dineros se utilizaron realmente en el objetivo de la Ampyme? Sí. La gran mayoría no cumplió su gran objetivo, que era el desarrollo de esos emprendedores, por falta de seguimiento. En los servicios financieros no reembolsables esto es muy importante”, agregó.

Presupuesto en discusión

Durante la vista presupuestaria para 2026, Fernández solicitó un presupuesto de 7.2 millones de dólares. Sin embargo, lo recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas fue de 6.5 millones, de los cuales 400 mil dólares estarían destinados a inversión.

Con información Meredith Serracín.