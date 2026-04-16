Ángela Russo inicia su mandato en la Defensoría del Pueblo; promete que será de 'puertas abiertas'

Panamá/La exmagistrada Ángela Russo comenzó su mandato al frente de la Defensoría del Pueblo con una promesa de mantener las “puertas abiertas” para la ciudadanía, en un intento por acercar la institución a quienes buscan ser escuchados y atendidos.

La nueva defensora asumió el cargo, una semana después de haber sido elegida por la Asamblea Nacional y en medio de expectativas sobre el papel que jugará la institución en la protección de los derechos humanos, en un contexto donde distintos sectores han pedido mayor presencia y respuesta ante las necesidades de la población.

Durante su primer pronunciamiento, Russo dejó clara su intención de acercar la Defensoría a las personas, planteando una gestión que priorice la escucha activa y el acompañamiento a quienes buscan respaldo institucional.

El inicio de su mandato representa también un cambio de etapa para la entidad, que en los últimos años ha enfrentado cuestionamientos sobre su alcance y capacidad de respuesta. La apuesta por una política de puertas abiertas busca, precisamente, reducir esa distancia y fortalecer la confianza ciudadana.