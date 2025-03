Año escolar 2025: La educación en Panamá enfrenta retos y oportunidades en un nuevo inicio de clases

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el regreso de cerca de 980 mil estudiantes a las aulas este 10 de marzo, Panamá enfrenta desafíos cruciales en materia educativa. Más allá del inicio de un nuevo periodo escolar, especialistas advierten que el país debe apostar por una planificación a largo plazo, basada en datos y estrategias sostenibles, para mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar oportunidades equitativas para todos estos jóvenes.

Adriana Angarita, especialista en educación superior, enfatiza que "la educación exige continuidad" y plantea la importancia de proyectar el sistema educativo panameño hacia el futuro. Desde su perspectiva, un aspecto crítico es el manejo adecuado de la información.

"Hemos tenido grandes oportunidades de comenzar a tener proyección basada en datos e información pública que podamos tener para más o menos entender hacia dónde queremos ir, así como el cumplimiento de metas que se establezca con cada una de las administraciones", señaló Angarita. La especialista considera que, aunque cada gobierno establece sus propios criterios, es fundamental tomar decisiones basadas en datos concretos y metas claras. "Es un momento definitivo para Panamá hacerlo y considero que se están tomando buenos pasos en ese sentido", agregó.

Por su parte, Francisco Trejos, consultor en educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), coincide en la necesidad de utilizar datos para la toma de decisiones. Según Trejos, actualmente existe un gran entendimiento sobre los desafíos educativos que enfrenta el país, pero destaca la importancia de adoptar una visión a largo plazo.

"Un solo periodo de Gobierno no va a resolver todos los problemas de educación. Tenemos que priorizar", afirmó el consultor de Unicef, quien destacó la trascendencia del inicio del año escolar. "Este 10 de marzo es uno de los días más importantes para el país, dado que es el primer día de clases para muchos estudiantes, o quizás el último para los graduandos que aspiran a continuar estudiando o incorporarse al mundo laboral".

Trejos enfatizó que "la educación es un pilar fundamental del país que muchas veces se ve afectada por la pobreza existente". El experto reveló que cerca de 500 mil niños en Panamá sufren de pobreza multidimensional, pero señaló que la educación representa esa esperanza que les brinda herramientas para desarrollar sus potencialidades, sobre todo durante la niñez y adolescencia, constituyendo además un derecho fundamental.

Avances y desafíos

Aunque se ha invertido de manera considerable en educación durante los últimos años, los resultados no han sido los óptimos. Sin embargo, ambos expertos coinciden en que se han logrado avances significativos que deben reforzarse.

Angarita propone que el sistema educativo panameño debe migrar hacia espacios híbridos y establecer mecanismos de medición de resultados, similares a los implementados en países vecinos como Costa Rica y Colombia. "Nuestros países limítrofes tienen ya establecidos espacios donde podemos ver el desempeño de cada una de las escuelas", explicó.

La especialista también señaló la importancia del empoderamiento de los directores escolares sobre los resultados de sus instituciones, lo que considera "espectacular porque el sistema es la suma de muchos esfuerzos". Además, propone implementar pruebas estandarizadas a nivel nacional para evaluar el desempeño de los estudiantes y fomentar una "competencia sana" entre las escuelas.

Evaluación y formación docente

En cuanto a la evaluación docente, Trejos enfatizó que "lo que no se mide no se puede mejorar", aunque aclaró que no debe verse como algo punitivo, sino como una herramienta de mejora continua. "Necesitamos fortalecer la formación inicial de los docentes, que es clave para la calidad educativa", manifestó.

El consultor de Unicef mencionó la creación del "Think Tank por la Educación", una iniciativa que reúne a diversos actores de la sociedad para consensuar prioridades educativas. Este grupo ha identificado avances importantes como el aumento en la matrícula escolar, que ha llevado a casi universalizar la educación primaria, aunque esto representa también mayores retos en regiones que carecen de oferta educativa suficiente.

Entre los logros recientes, destacó la contratación de docentes por mérito y concurso, así como la implementación de la estrategia "El diario de mi escuela", que busca empoderar a docentes y estudiantes para reflexionar sobre la escuela que desean.

Ambos expertos coincidieron en que las políticas educativas deben trascender las administraciones gubernamentales para convertirse en verdaderas políticas de Estado que garanticen la continuidad y mejora del sistema educativo panameño. A medida que avanza el año escolar, el reto no solo será garantizar la continuidad educativa, sino también fortalecer políticas que reduzcan las brechas de aprendizaje y ofrezcan mejores oportunidades a la niñez y la adolescencia en el país.

