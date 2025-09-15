Antón se alista para la 54ª versión del Festival Nacional del Toro Guapo

Con música, danzas, gastronomía típica y actividades culturales, el Festival del Toro Guapo promete ser nuevamente un espacio de encuentro donde se exalta la riqueza cultural de Antón y de todo Panamá.

Antón, Coclé/Los antoneros ya se preparan para celebrar la 54ª versión del Festival Nacional del Toro Guapo, que se realizará del 15 al 20 de octubre en el distrito de Antón, provincia de Coclé.

Este evento, considerado uno de los más emblemáticos del folclor panameño, espera recibir a más de 150 mil visitantes, entre turistas nacionales y extranjeros, lo que representa una importante inyección económica para la región.

La soberana del festival 2025, Itzel Bosquez, junto a la reina infantil y el patronato organizador, compartieron detalles de las actividades que se desarrollarán durante los seis días de fiesta.

La vaca en cutarra es una actividad que vamos a realizar el sábado, además de los juegos de antaño, de habilidades domésticas, también la tradicional amanecida y pelea de los toros. Tenemos un tambor de amanecida al cual los invitamos, también el gaseo. El jueves será la gran coronación mía e infantil, el viernes la mojadeneta en Totuma para los niños y el domingo el esperado desfile de carretas a partir de la 1 de la tarde”, destacó la soberana.

Los organizadores aseguraron que este año el festival busca rescatar tradiciones y costumbres que forman parte de la identidad antonera, como la vaca en cutarra, el guacho en totuma, el manjar blanco y los carnavalitos de antaño, en los que participan niños, jóvenes y familias enteras.

Con información de Nathali Reyes