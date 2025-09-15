Minsa sobre Hospital Nicolás Solano: Patronato no resolvería crisis de atención

El Minsa se compromete en las mejoras de la capacidad instalada del Hospital Nicolas A. Solano.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) valoró la preocupación expresada por los residentes de Panamá Oeste ante la situación del Hospital Nicolás A. Solano y aseguró que la institución puede continuar operando bajo la figura de un Consejo Directivo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.° 420, que regula los modelos de gestión de salud en Panamá.

Según la doctora Yelkys Gill, directora Nacional de Provisión de Servicios de Salud, la figura de patronato no representaría cambios significativos en la atención que se ofrece en este momento, ya que la principal problemática del hospital responde al rápido crecimiento poblacional que supera la capacidad instalada de un centro creado hace más de dos décadas.

“La problemática se origina por el crecimiento demográfico que ya supera la capacidad instalada de un Centro creado hace más de 20 años y que hoy es el principal de una provincia”, destacó Gill.

Como antecedente, mencionó el caso del Hospital San Miguel Arcángel, que funcionó bajo un modelo de patronato desde 1998 hasta 2010, sin evidenciar mejoras sustanciales en la gestión ni en los servicios de salud. Posteriormente, al volver al esquema de Consejo Directivo, se fortaleció su funcionamiento y mejoró la calidad de la atención.

Acciones inmediatas en atención médica

Entre las medidas implementadas para mejorar el servicio en el Nicolás A. Solano, el Minsa detalló:

Refuerzo del Cuarto de Urgencias con seis médicos adicionales y la designación de un médico coordinador.

Personal de orientación al paciente y un gestor de camas para reducir los tiempos de espera en traslados.

Capacitación continua al personal de urgencias.

Rotación de personal desde centros de salud hacia el hospital, con apoyo de la Caja de Seguro Social (CSS), dado que este hospital atiende tanto a población asegurada como no asegurada.

Mejoras en infraestructura

En el plano de infraestructura, se han ejecutado labores de pintura interna y externa, la impermeabilización de lozas, y se avanza en la instalación de aires acondicionados en salas y en el Cuarto de Urgencias, entre otras adecuaciones.

El Minsa reiteró que continuará evaluando esquemas presupuestarios y aplicando mejoras graduales para garantizar una atención más eficiente en el único hospital de la provincia, que atiende a miles de residentes de Panamá Oeste.