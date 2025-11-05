Antón celebra 333 años de fundación y 122 años de adhesión a la gesta separatista

El ambiente festivo se mantuvo durante toda la jornada, pese a una leve llovizna matutina que dio paso a una tarde soleada y propicia para las celebraciones.

Antón, Coclé/El distrito de Antón vivió este 5 de noviembre una jornada llena de alegría, color y fervor patriótico al celebrar una doble fecha histórica: sus 333 años de fundación y los 122 años de adhesión a la gesta separatista de 1903.

Desde las primeras horas del día, las principales calles del distrito se llenaron de visitantes, familias y delegaciones escolares que participaron con entusiasmo en los desfiles patrios. Más de 50 escuelas oficiales y particulares recorrieron las avenidas, acompañadas de música, aplausos y el sonido de los tambores que resonaban en cada rincón del pueblo.

El ambiente festivo se mantuvo durante toda la jornada, pese a una leve llovizna matutina que dio paso a una tarde soleada y propicia para las celebraciones. En la noche participaron más de 40 bandas independientes, uno de los momentos más esperados por los antoneros y visitantes.

“Es muy divertido, el sol y la lluvia no nos detienen. Todo el esfuerzo vale la pena. Le digo a los niños que sigan estudiando, porque algún día también podrán estar aquí”, expresó una estudiante que desfiló por primera vez en el evento.

Entre los participantes se destacó la delegación proveniente de la comunidad de Río Indio, quienes viajaron desde un área de difícil acceso para rendir homenaje a la patria. “Aquí estamos, diciendo presente con honor”, afirmaron orgullosos.

El municipio de Antón informó que en total fueron invitadas más de 60 delegaciones, y que el desfile concluyó entrada la noche, en medio de un ambiente de celebración que reunió a cientos de coclesanos y visitantes de todo el país.

Las fiestas patrias en Antón reflejan el orgullo de un pueblo que, con música, tradiciones y espíritu patriótico, reafirma su identidad y sus raíces cada noviembre.

Información de Nathaly Reyes