Habrá cierre de vías en el Corredor Norte y Sur por mantenimiento, conozca el horario de trabajo

Ciudad de Panamá/La Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) anunció la realización de trabajos de mantenimiento en el tramo marino del Corredor Sur y en el Corredor Norte, desde horas de la tarde este viernes 22 de marzo.

Según detallaron, las labores de mantenimiento en el Corredor Sur afectarán a los usuarios que durante este fin de semana, utilicen el tramo marino en sentido hacia Paitilla. Dichos trabajos, iniciarán desde este viernes, 22 de marzo a las 6:00 p.m. hasta las 10:00 de la noche, cuando se estarán realizando el picado de losas. Los días sábado, 23 y domingo 24 de marzo, se continuarán con los trabajos de vaciado de hormigón y acondicionamiento, para realizar la apertura al tráfico.

En el Corredor Norte, informaron que se dará el cierre de varias rampas con el fin de colocar asfalto. Serán las rampas de acceso de Tinajitas, cerro Patacón, Arraiján y la de Albrook, las que estarán cerradas por las labores de mantenimiento.

Según explicaron, el horario de cierre en la rampa de acceso de Tinajitas será desde las 6:00 p.m. hasta las 12:00 a.m., en la de cerro Patacón, Arraiján y Albrook, será el domingo 24 de marzo de 12:00 a.m. a 6:00 a.m.