Apanac celebra 40 años y anuncia congreso nacional de ciencia y tecnología

La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia conmemorará su aniversario con un evento de reconocimiento previo al congreso que reunirá a más de 1500 participantes.

Ciudad de Panamá/La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (Apanac) conmemora este año su 40 aniversario con una agenda que incluye un evento especial de reconocimiento a sus fundadores y aliados, y la realización de su tradicional Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, programado del 30 de septiembre al 3 de octubre en el hotel Albrook.

El presidente de Apanac, José Fábrega Duque, recordó que la asociación nació en 1985 con la visión de impulsar la creación de una Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), que más tarde se consolidó como la actual SENACYT durante la gestión del expresidente Ernesto Pérez Balladares.

"El primer congreso en 1986 fue muy pequeño; hoy hablamos de un encuentro que supera los 1500 participantes, lo que refleja el crecimiento del ecosistema científico del país", destacó Fábrega Duque.

El evento previo servirá para reconocer a pioneros como Ceferino Sánchez, Rodrigo Eisenmann, Eduardo Briceño y Ricardo Fletcher, además de rendir homenaje a figuras clave que apoyaron el desarrollo de la ciencia en Panamá.

Fábrega subrayó que Apanac agrupa a científicos de universidades nacionales, del Instituto Gorgas, el Smithsonian y la Fundación Ciudad del Saber, consolidándose como un espacio de encuentro para la investigación en diversas disciplinas.

El congreso de este año contará con áreas de biología, ciencias sociales, ingeniería y tecnología, además de más de 400 becas para estudiantes de pregrado.

"Es una oportunidad única no solo para conocer a científicos panameños de trayectoria, sino también a expositores internacionales que compartirán sus experiencias", señaló Fábrega.

