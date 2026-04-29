Aprehenden a más de 20 personas por venta de drogas, mediante operación en Panamá Este

Las diligencias se desarrollaron en diferentes puntos de Pacora, la 24 de Diciembre y Las Garzas.

Ciudad de Panamá/Acudiendo al llamado de los residentes en Panamá Este, la Fiscalía de Drogas con unidades de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional desarrollaron la segunda fase de la Operación Panamá Este Seguro, aprehendiendo a 24 personas por venta de sustancias ilícitas.

Las diligencias se desarrollaron en diferentes puntos de Pacora, la 24 de Diciembre y Las Garzas, donde fueron aprehendidas estas personas y se ubicaron sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones que lleva la Fiscalía de Drogas, algunas de estas personas se estaban dedicando a la venta de sustancias ilícitas cerca de planteles educativos.

Entre los aprehendidos también hay un taxista y un conductor de plataforma digital, quienes aprovechando su trabajo se estaban dedicando a este delito.

También fue aprehendida una persona, quien mantenía pendiente una condena de 120 meses de prisión por venta de drogas.

Mediante la segunda fase de esta operación contra el microtráfico en Panamá Este, se desarrollaron un total de 19 diligencias de allanamientos y registros.

Las personas serán presentadas ante los jueces de garantías, quienes decidirán sobre la admisión de imputación y las medidas cautelares que solicitarán los fiscales.