Aprehenden a un hombre con brownies y galletas con sustancia ilícita en la terminal de Albrook

Decomiso de la Policía Nacional. / Foto cortesía: Policía Nacional

Ciudad de Panamá/Unidades de Inteligencia de la Policía Nacional aprehendieron a un hombre en posesión de dulces y galletas con presunta sustancia ilícita en la Terminal Nacional de Transporte de Albrook.

Al hombre, de 31 años, se le decomisaron 20 dólares en efectivo, nueve brownies, galletas caseras con posible sustancia ilícita y un teléfono celular.

El hombre fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el microtráfico de drogas.

