Aprehenden a hombre vinculado con homicidio a tiros en Nueva Libia

De acuerdo con la investigación, el hecho que se le atribuye ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2026, en el sector de Nueva Libia.

Pedregal , Ciudad Panamá/Un hombre de 26 años fue aprehendido este miércoles 6 de mayo de 2026 durante una serie de allanamientos ejecutados en los corregimientos de Ernesto Córdoba Campos y Pedregal, como parte de la denominada “Operación Radar”, desarrollada por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana.

Las diligencias, que comenzaron desde la madrugada, contaron con la participación de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional. Durante los operativos se intervinieron varios puntos, incluyendo un allanamiento excepcional en una residencia donde finalmente fue ubicado el sospechoso, quien era requerido por su presunta vinculación con un caso de tentativa de homicidio.

De acuerdo con la investigación, el hecho que se le atribuye ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2026, en el sector de Nueva Libia. Según las autoridades, el hombre habría disparado en múltiples ocasiones contra una víctima con un arma de fuego, poniendo en riesgo su vida.

En medio de los allanamientos también fue localizado un ciudadano de nacionalidad salvadoreña que mantenía su pasaporte vencido. Este fue remitido al Servicio Nacional de Migración para los trámites correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con este caso, que forma parte de los esfuerzos por esclarecer delitos contra la vida y la integridad personal en el área metropolitana.