Aprehenden a dos hombres por homicidio de una joven en Chilibre

Los aprehendidos serán llevados en las próximas horas ante un Tribunal de Garantías, donde los fiscales presentarán las solicitudes correspondientes.

Panamá/Dos hombres fueron aprehendidos en Chilibre por su presunta vinculación con el homicidio doloso agravado de una joven de 20 años, ocurrido el pasado 30 de mayo de 2026.

Las aprehensiones fueron realizadas por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con el apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Según la Procuraduría General de la Nación, el hecho ocurrió en una residencia ubicada en El Tecal, barrio El Chagres, donde varios sujetos llegaron y dispararon contra la joven, quien posteriormente falleció.

Uno de los hombres fue ubicado en una residencia del sector de Villa Unida, en Chilibre. Durante la diligencia, la Fiscalía encontró una presunta sustancia ilícita y otros indicios relacionados con la investigación.

Los aprehendidos serán llevados en las próximas horas ante un Tribunal de Garantías, donde los fiscales presentarán las solicitudes correspondientes.