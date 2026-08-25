Aprueban en primer debate exoneración del ITBI para primera vivienda hasta $120,000

El proyecto deberá superar ahora su segundo y tercer debate en el pleno de la Asamblea antes de convertirse en ley.

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó este lunes, en primer debate, el proyecto de ley 661, que exonera del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) la primera venta de viviendas nuevas cuyo valor no supere los 120,000 balboas.

La iniciativa modifica el artículo 4 de la Ley 106 de 1974, la norma que desde hace más de cinco décadas regula este impuesto, y llega en un momento en que el costo de la vivienda se mantiene como una de las principales preocupaciones económicas de las familias panameñas.

Un beneficio con ventana de dos años

El proyecto no solo cubre las ventas que se concreten después de que la ley entre en vigencia. También contempla a quienes ya cuentan con un permiso de ocupación expedido antes de esa fecha: en esos casos, la operación podrá acogerse a la exoneración siempre que se formalice dentro de los dos años siguientes a la expedición del permiso, y cumpla con el resto de los requisitos que fija la norma.

Lo que dicen sus impulsores

Para el diputado Víctor Castillo, presidente de la comisión, la aprobación reafirma el compromiso de los legisladores con sus circuitos y con el país, al ofrecer a los panameños de menores recursos una ventaja concreta al momento de adquirir su primera casa.

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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió el proyecto como una medida de fondo social: su objetivo, dijo, es que las familias panameñas, particularmente las de menores ingresos, puedan finalmente cumplir el sueño de tener casa propia.

Chapman fue más allá al calcular el efecto práctico de la reforma: al eliminar el ITBI, se reduce directamente el costo de una compraventa, y la ubicó como una pieza más dentro de un paquete de medidas que el Gobierno nacional viene impulsando para facilitar el acceso a la vivienda.

La discusión del primer debate contó también con la presencia del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, y de representantes del sector inmobiliario, lo que sugiere un consenso amplio entre el Ejecutivo, el Legislativo y la industria de la construcción en torno a la medida. El proyecto deberá superar ahora su segundo y tercer debate en el pleno de la Asamblea antes de convertirse en ley.