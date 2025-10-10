Aprueban proyecto que crea el Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón

El proyecto de ley, compuesto por 18 artículos, incluye una presidencia rotativa para garantizar la participación plural de los distintos sectores culturales y sociales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Colón continúa abriendo camino hacia un futuro cultural más inclusivo y sostenible. La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Bloise, aprobó en primer debate el proyecto de ley 268, que crea el Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón (Cacco).

Esta iniciativa tiene como propósito fomentar la convivencia pacífica y la integración comunitaria a través del arte, impulsando una estructura que asegure la sostenibilidad y autonomía del Cacco como epicentro cultural de la provincia.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, proponente de la norma, destacó que la creación del patronato representa un paso trascendental para el fortalecimiento de los valores culturales en Colón.

“Colón se merece este realce. Queremos que el arte y la cultura sigan aportando a la historia y contribuyan a formar nuevas generaciones con identidad, sensibilidad y orgullo por lo suyo”, expresó Herrera.

Por su parte, el director del Cacco, Abel Aronátegui, manifestó su entusiasmo por el respaldo recibido y subrayó el impacto que el centro ha tenido desde su apertura: “El Cacco es un espacio donde los colonenses se unen a través de la cultura. Aquí aprendemos a valorar los talentos, a construir comunidad y a transformar realidades con creatividad y esperanza”, afirmó.

Aronátegui también recordó que el trabajo realizado ha generado resultados tangibles: en el corregimiento de Barrio Sur, donde se ubica el Cacco, la tasa de homicidios se ha reducido en un 86%, reflejando cómo la cultura puede ser una herramienta efectiva para la convivencia y la paz social.

El proyecto de ley, compuesto por 18 artículos, incluye una presidencia rotativa para garantizar la participación plural de los distintos sectores culturales y sociales.

Con más de 46,000 personas beneficiadas por sus programas educativos, artísticos y comunitarios, el Cacco se consolida como un modelo de gestión cultural que proyecta una nueva imagen de Colón: una provincia donde el arte florece, une y transforma.

El proyecto de ley 268 pasará próximamente a su segundo debate en el pleno legislativo.