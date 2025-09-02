Arrendatarios de Merca Panamá deberán pagar la electricidad y productores los servicios en centros poscosecha

Ramos advirtió que "hay arrendatarios con cinco o seis neveras que consumen grandes cantidades de energía sin pagar un centavo".

Panamá/Los arrendatarios de puestos de venta en Merca Panamá deberán comenzar a pagar la electricidad que consumen, mientras que a los productores se les cobrará por los servicios que reciben en los centros poscosecha de la cadena de frío.

En el área de Merca Panamá, las cinco naves que tenemos aquí, nadie paga luz. Ya nosotros comenzamos, nos sentamos con Turismo, y nos están dando la facilidad de poner medidores individuales en cada uno de los puestos para poder ahorrarnos otro monto de dinero. Aproximadamente se invierten casi 3 millones de dólares en el pago de luz”, explicó José Pablo Ramos, gerente de la Cadena de Frío.

Ramos advirtió que hay arrendatarios con cinco o seis neveras "que consumen grandes cantidades de energía sin pagar un centavo".

La medida también alcanzará a los productores que utilizan los centros de manejo poscosecha, donde se recibe cerca del 50% de la producción de Tierras Altas.

Ahí se lavan las papas, las zanahorias, se clasifican los tomates y las cebollas, se extrae humedad a los productos verdes, como las hojas, para que duren más. Por todos esos servicios que prestamos, nosotros no cobramos nada”, señaló Ramos, quien sostuvo que los nuevos cobros permitirán financiar el funcionamiento de los centros.

Según Ramos, con esta recaudación se busca cubrir costos que rondan los 3.5 millones de dólares y aliviar las finanzas de la institución. “Ya con esto, como quien dice, cogeríamos un oxígeno”.

Presupuesto recortado para 2026

Durante la sustentación del presupuesto de la Cadena de Frío para 2026 en la Asamblea Nacional, se explicó que la entidad solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas $26 millones, pero solo se le recomendaron $19 millones.

La diputada independiente Janine Prado manifestó su preocupación por la falta de inversión en el proyecto:

“Lo que me preocupa es la falta de inversión para poder cumplir con lo que era realmente la visión de Merca desde 2013. Trece años después vemos que estamos muy lejos de conseguirla y, por lo que veo, no va a ocurrir en este gobierno porque definitivamente tenemos una contención del gasto”.

Con información de María De Gracia.